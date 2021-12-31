В Татарстане коронавирусные ограничения сохранятся после новогодних праздников. Об этом сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Ограничения, которые установлены в Республике Татарстан, сохраняются на ближайший период», — сказала она.

По словам Фазлеевой, новогодние послабления, в том числе разрешения на работу ресторанов в ночное время, завершатся после январских каникул.

Также на территории республики сохранятся QR-коды в общественных местах и культурно-развлекательных учреждениях.

Вице-премьер Татарстана надеется, что в наступающем году удастся победить коронавирусную инфекцию.