 В Татарстане коронавирусные ограничения сохранятся после новогодних праздников
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В Татарстане коронавирусные ограничения сохранятся после новогодних праздников

В 2022 на территории республики также будут действовать QR-коды.

Республика
31 декабря 2021  19:47
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане коронавирусные ограничения сохранятся после новогодних праздников. Об этом сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Ограничения, которые установлены в Республике Татарстан, сохраняются на ближайший период», — сказала она. 

По словам Фазлеевой, новогодние послабления, в том числе разрешения на работу ресторанов в ночное время, завершатся после январских каникул.

Также на территории республики сохранятся QR-коды в общественных местах и культурно-развлекательных учреждениях.

Вице-премьер Татарстана надеется, что в наступающем году удастся победить коронавирусную инфекцию.

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В Татарстане коронавирусные ограничения сохранятся после новогодних праздников
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