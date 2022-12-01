В Татарстане коронавирусом за сутки заразились 74 человека

В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 74 человека, 25 человек госпитализировали. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 6 785 случаев заражения COVID-19, 1 311 человек госпитализировали. Зарегистрировано 58 летальных исходов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что более 1,4 млн жителей Татарстана не прошли ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции. В РТ имеется достаточный запас вакцины и для вакцинации детей.