 В Татарстане коронавирусом за сутки заразились 74 человека
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В Татарстане коронавирусом за сутки заразились 74 человека

За последние сутки в России выявлено 6 785 случаев COVID-19.

Республика
1 декабря 2022  11:35
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 74 человека, 25 человек госпитализировали. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

За последние сутки в России выявлено 6 785 случаев заражения COVID-19, 1 311 человек госпитализировали. Зарегистрировано 58 летальных исходов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что более 1,4 млн жителей Татарстана не прошли ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции. В РТ имеется достаточный запас вакцины и для вакцинации детей.

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