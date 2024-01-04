В Татарстане короткое замыкание электрогирлянды стало причиной пожара

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Республика
4 января 2024  17:33
Автор:
Виктория Осинина

ЧП произошло вечером 2 января в Альметьевске на ул. Гафиатуллина в доме 18. Загорелась мебель и вещи в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Прибывшие пожарные расчеты ликвидировали  открытое горение в течение нескольких минут. Обошлось без пострадавших. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - короткое замыкание елочной электрогирлянды на искусственной елке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Помните основные правила пожарной безопасности:

- не используйте кустарные (самодельные) приборы и удлинители для питания электроприборов;

- не перегружайте электросеть, включая несколько электроприборов одновременно;

- не оставляйте без присмотра включенными электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания.

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