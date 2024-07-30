В Татарстане кратно выросла заболеваемость энтеровирусом

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РТ «Татар-информу», в Татарстане в два раза выросло число случаев заболевания энтеровирусом в сравнении с прошлым годом.

Чаще всего заболевают жители Казани, на них приходится 84% всех случаев. Что касается возрастных показателей, то львиная доля (95%) случаев приходится на детей до 14 лет. Всего за 2024 год зарегистрировано 64 случая заболевания энтеровирусом на территории республики.

Врачи подчеркивают, что для профилактики энтеровирусной инфекции достаточно придерживаться элементарных правил личной гигиены. Тщательно мыть руки перед едой и после посещения туалета. Мыть продукты перед употреблением, пить только кипяченую или бутилированную воду.

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