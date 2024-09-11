В Татарстане лебедь-шипун сломал крыло из-за рыболовной сети

В Высокогорском районе неравнодушные жители пришли на помощь молодому лебедю-шипуну, который запутался в рыболовных сетях на реке Сула. Обнаружив птицу, люди сразу сообщили о случившемся в Госкомитет РТ по биоресурсам.

Фото: © Госкомитет РТ по биоресурсам

Прибывшие на место специалисты осмотрели лебедя и обнаружили у него перелом крыла. Птицу бережно извлекли из сетей и доставили в реабилитационный центр для диких животных, расположенный в Зеленодольском районе.

Сейчас лебедь находится под наблюдением ветеринаров. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Специалисты центра надеются, что после курса реабилитации лебедь сможет вернуться в естественную среду обитания.