В Татарстане лебедь-шипун сломал крыло из-за рыболовной сети

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Республика
11 сентября 2024  18:04
Автор:
Эндже Гарафиева

В Высокогорском районе неравнодушные жители пришли на помощь молодому лебедю-шипуну, который запутался в рыболовных сетях на реке Сула. Обнаружив птицу, люди сразу сообщили о случившемся в Госкомитет РТ по биоресурсам.

 

Фото: © Госкомитет РТ по биоресурсам 

Прибывшие на место специалисты осмотрели лебедя и обнаружили у него перелом крыла. Птицу бережно извлекли из сетей и доставили в реабилитационный центр для диких животных, расположенный в Зеленодольском районе.

Сейчас лебедь находится под наблюдением ветеринаров. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Специалисты центра надеются, что после курса реабилитации лебедь сможет вернуться в естественную среду обитания.

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