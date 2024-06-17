В Татарстане лифт с ребенком рухнул вниз: следователи начали проверку

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Город
17 июня 2024  18:46
Автор:
Эндже Гарафиева

В минувшую пятницу, 15 июня, в селе Усады, в жилом комплексе «Счастливый» лифт, в котором находилась семья с двухлетним ребенком, внезапно рухнул вниз после отказа тормозов. К счастью, аварийная система сработала на первом этаже, и никто не пострадал.

Жители ЖК «Счастливый» уже неоднократно жаловались на постоянные сбои в работе лифтов и некачественный ремонт. В связи с этим, Следком РТ лично взял под контроль проверку инцидента с лифтом. Ведомство проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации лифтов в ЖК и качество проведенного ремонта.

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В Татарстане лифт с ребенком рухнул вниз: следователи начали проверку
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