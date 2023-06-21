 В Татарстане ликвидировали школу в одном из поселков Пестречинского района
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В Татарстане ликвидировали школу в одном из поселков Пестречинского района

Республика
21 июня 2023  17:54
Автор:
Валерий Саидов

В посёлке Кибячи Пестречинского района Татарстана ликвидировали школу. Соответствующее постановление разместили на сайте правовой информации.

«Решение о ликвидации образовательного учреждения было принято на основании заключения оценок экспертов, принятых в посёлке и на собрании граждан района в 2023-м», — отмечено в постановлении.

В документе также отмечено, что отдел образования района должен подготовить необходимые мероприятия, направленные на дальнейшее обучение 11 учащихся школы.

В Министерстве образования и науки РТ отметили, что вопросом о подготовке мероприятий по организации учебы школьников поселка они не занимаются и порекомендовали обратиться напрямую в муниципалитет.

Кибячинская основная общеобразовательная школа основана в 1986 году. В ней преподавали шесть учителей.

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