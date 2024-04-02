В Татарстане маралы готовятся к пополнению и сбрасывают рога

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Республика
2 апреля 2024  14:32
Автор:
Эндже Гарафиева

Не ранее, чем через месяц в семьях диких маралов случится пополнение – весна пришла и животные ждут малышей. Но это не единственная хорошая новость из мира животных.

Благородные олени уже приступили к тому этапу, когда начали сбрасывать свои рога. Значит, весна протекает в нормальном режиме.

Для маралов эта процедура совершенно безболезненная, успокаивают специалисты Госкомитета РТ по биологическим ресурсам. Новые рога отрастут в июле.

Событие традиционное, как смена зубов, сброс «короны» помогает быть более подвижным. А значит – иметь возможность убежать от опасности в дикой природе.

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