В Татарстане медики отмечают Всемирный день рентгенолога

8 ноября – Всемирный день рентгенолога, напоминает пресс-служба ГАУЗ ГКБ №7. Дата празднования выбрана не просто так. Именно в этот день в 1895 году ученый Вильгельм Конрад Рентген изобрел рентгеновские лучи и до сегодняшнего дня изобретению Рентгена нет равных.

Благодаря этому изобретению врачи получили возможность эффективнее диагностировать травмы и различные заболевания. Появился метод терапии и новая медицинская дисциплина – радиология. Через год после открытия появился первый рентгеновский аппарат, началось производство рентгеночувствительной пленки, а далее начали открываться рентгенологические кабинеты и клиники.

«Городская клиническая больница №7 им.М.Н.Садыкова поздравляет с профессиональным праздником всех врачей - рентгенологов и желает здоровья и поменьше излучения», пишет в соцсетях пресс-служба.