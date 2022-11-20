 В Татарстане местами прогнозируют туман
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В Татарстане местами прогнозируют туман

Видимость начнет ухудшаться с сегодняшнего вечера.

Республика
20 ноября 2022  13:20
Автор:
Роза Габитова

На территории Татарстана местами ожидается туман. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по республике. 

Так, видимость начнет ухудшаться с 22 часов сегодняшнего дня и сохранится до 10 утра 21 ноября.

Завтра температура воздуха днем составит 5-6 градусов со знаком минус, а ночью опуститься до −7.

Ранее «КВ» сообщали, что сегодня синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В ведомстве отмечают, что осадков не ожидается, лишь днем местами небольшой снег.

Столбик термометра в ночные часы опустится до 8-13 градусов, при прояснениях до 18 градусов ниже нуля. Днем же на территории региона ожидается от 3 до 8 градусов ниже нуля.

 

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