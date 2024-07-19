В Татарстане металлурги получают больше, чем айтишники

Зарплаты металлургов в Татарстане достигли рекордных показателей. По данным специалистов hh.ru, оплата труда выросла на 14,2 тысячи рублей с июня 2023 года.

Теперь средняя заработная плата в вакансиях для металлургов в республике составляет 97,8 тысячи рублей, что значительно превышает среднюю зарплату в IT-сфере – это около 58 тысяч рублей.

Кроме высоких зарплат, металлургические компании предлагают привлекательные социальные пакеты, включающие медстрахование, путёвки в санаторий, обучение иностранным языкам и другие льготы.