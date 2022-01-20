 В Татарстане могут начать вакцинировать детей от коронавируса в школах
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В Татарстане могут начать вакцинировать детей от коронавируса в школах

На данный момент приоритетным местом для вакцинации несовершеннолетних остаются детские поликлиники. 

Республика
20 января 2022  14:24

В Татарстане в случае необходимости и перегрузки медучреждений детей могут начать вакцинировать от коронавируса в школьных медицинских кабинетах. Об этом журналистам сообщил главный внештатный эпидемиолог Татарстана Дмитрий Лопушов. 

«Основной путь — это все-таки вакцинация в поликлиниках и, соответственно, при необходимости мы можем привлечь сюда вакцинацию в медицинских пунктах общеобразовательных учреждений и в средних профессиональных технических учебных заведениях», — сказал Лопушов. 

Сейчас формат вакцинации определяется, приоритетным местом являются детские поликлиники, отметил спикер. 

Напомним, вакцинировать от COVID-19 будут детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Сделать прививку можно будет только с согласия родителей/законных представителей несовершеннолетних. Либо с согласия подростка, если он старше 15 лет. Вакцинация носит добровольный характер. 

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