В Татарстане могут начать вакцинировать детей от коронавируса в школах

В Татарстане в случае необходимости и перегрузки медучреждений детей могут начать вакцинировать от коронавируса в школьных медицинских кабинетах. Об этом журналистам сообщил главный внештатный эпидемиолог Татарстана Дмитрий Лопушов.

«Основной путь — это все-таки вакцинация в поликлиниках и, соответственно, при необходимости мы можем привлечь сюда вакцинацию в медицинских пунктах общеобразовательных учреждений и в средних профессиональных технических учебных заведениях», — сказал Лопушов.

Сейчас формат вакцинации определяется, приоритетным местом являются детские поликлиники, отметил спикер.

Напомним, вакцинировать от COVID-19 будут детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Сделать прививку можно будет только с согласия родителей/законных представителей несовершеннолетних. Либо с согласия подростка, если он старше 15 лет. Вакцинация носит добровольный характер.