В Татарстане могут удвоить выплаты для молодых лесоводов до 500 тысяч рублей

Власти Татарстана рассматривают возможность увеличения единовременных выплат для молодых специалистов лесной отрасли до 300-500 тысяч рублей, сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров. Он сообщил, что в Правительство РТ уже поступило предложение об увеличении единовременных выплат выпускникам колледжей и вузов до 300 и 500 тысяч рублей соответственно.

На данный момент размер выплат составляет 150 тысяч рублей для выпускников колледжей и 300 тысяч рублей – для выпускников вузов.

Кроме того, по словам Кузюрова, в Татарстане реализуется комплекс мер по повышению зарплат работников лесного хозяйства. Средняя зарплата в отрасли уже выросла на 10% по сравнению с прошлым годом и составляет 37-38 тысяч рублей. С 1 июля тарифы и оклады были увеличены в среднем на 25%.

Министр также отметил, что в отрасли наблюдается дефицит инженеров, мастеров леса, а также специалистов юридического направления и кадровых работников.