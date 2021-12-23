 В Татарстане молодой учительнице, ранившего ножом возлюбленного, дали 6 лет колонии
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В Татарстане молодой учительнице, ранившего ножом возлюбленного, дали 6 лет колонии

Сторона обвинения запросила для нее семь лет колонии общего режима.

Республика
23 декабря 2021  11:36
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане 21-летней учительнице, напавшей с ножом на бывшего возлюбленого, дали 6,5 лет колонии общего режима, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сторона обвинения запрашивала для нее семь лет колонии общего режима.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане 20-летняя учительница на почве ревности ножом нанесла несколько ранений своему молодому человеку –  17-летнему студенту колледжа. Позднее осознав, что наделала, учительница попыталась свести счеты с жизнью. Обоих пострадавших госпитализировали.

 

 

 

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