В Татарстане молодожены пришли на выборы прямо перед свадьбой

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Республика
16 марта 2024  20:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Необычную свадьбу сыграли нижнекамцы. Алина и Иван сперва отдали свой голос за выбранного кандидата в Президенты России на избирательном участке в Доме народного творчества, а затем обручились, пишет «Татарстан-24».

Новоиспеченный супруг Иван сказал, что пара решила «начать свою семейную жизнь с такого хорошего мероприятия». Жена Алина подчеркнула, что несмотря на плотный график сегодня, они всё-таки нашли время для важного мероприятия.

От имени руководства Нижнекамского района молодоженов поздравили, пожелав семейного счастья.

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