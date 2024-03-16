В Татарстане молодожены пришли на выборы прямо перед свадьбой

Необычную свадьбу сыграли нижнекамцы. Алина и Иван сперва отдали свой голос за выбранного кандидата в Президенты России на избирательном участке в Доме народного творчества, а затем обручились, пишет «Татарстан-24».

Новоиспеченный супруг Иван сказал, что пара решила «начать свою семейную жизнь с такого хорошего мероприятия». Жена Алина подчеркнула, что несмотря на плотный график сегодня, они всё-таки нашли время для важного мероприятия.

От имени руководства Нижнекамского района молодоженов поздравили, пожелав семейного счастья.