 В Татарстане мошенники от имени Роспотребнадзора вымогали деньги у местных предпринимателей
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В Татарстане мошенники от имени Роспотребнадзора вымогали деньги у местных предпринимателей

Мошенники предлагали предпринимателям перевести деньги на нужды Роспотребнадзора.

Республика
8 декабря 2021  14:30
Автор:
Ольга Ильина

Мошенники от имени Роспотребнадзора вымогали деньги у предпринимателей Альметьевского района. Об этом сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Мужчина, представившийся сотрудником ведомства, предлагал перечислить денежные средства на нужды территориального отдела Управления. Само Управление Роспотребнадзора никак к злоумышленнику не относятся, а его действия носят противоправный характер, заявили в ведомстве.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану просит жителей республики быть внимательными и сообщать обо всех подобных фактах обращения в Ваш адрес от имени должностных лиц Управления в полицию.

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