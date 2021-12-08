В Татарстане мошенники от имени Роспотребнадзора вымогали деньги у местных предпринимателей

Мошенники от имени Роспотребнадзора вымогали деньги у предпринимателей Альметьевского района. Об этом сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Мужчина, представившийся сотрудником ведомства, предлагал перечислить денежные средства на нужды территориального отдела Управления. Само Управление Роспотребнадзора никак к злоумышленнику не относятся, а его действия носят противоправный характер, заявили в ведомстве.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану просит жителей республики быть внимательными и сообщать обо всех подобных фактах обращения в Ваш адрес от имени должностных лиц Управления в полицию.