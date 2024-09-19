В Татарстане мошенники запугали женщину «госизменой» и обокрали

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Республика
19 сентября 2024  10:31
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане мошенники смогли выманить у местной жительницы внушительную сумму денег. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка. Звонившие сообщили, что в банке были украдены ее персональные данные и злоумышленники пытаются списать деньги с ее счета.

Чтобы «защитить» ее от возможной ответственности за «государственную измену», мошенники убедили женщину взять несколько кредитов и перевести деньги на «безопасные счета». В результате, она лишилась 820 тысяч рублей.

Сейчас полиция расследует этот вопиющий случай и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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