В Татарстане мошенники запугали женщину «госизменой» и обокрали

В Татарстане мошенники смогли выманить у местной жительницы внушительную сумму денег. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка. Звонившие сообщили, что в банке были украдены ее персональные данные и злоумышленники пытаются списать деньги с ее счета.

Чтобы «защитить» ее от возможной ответственности за «государственную измену», мошенники убедили женщину взять несколько кредитов и перевести деньги на «безопасные счета». В результате, она лишилась 820 тысяч рублей.

Сейчас полиция расследует этот вопиющий случай и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.