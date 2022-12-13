 В Татарстане можно бесплатно пройти школу восстановления после COVID-19
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В Татарстане можно бесплатно пройти школу восстановления после COVID-19

Школа включает в себя программу по реабилитации, основанную как на теоретических занятиях, так и на практических.

Республика
13 декабря 2022  18:57
Автор:
Ольга Ильина

За время пандемии COVID-19 в России инфекцией переболели более 17 млн человек. Для пациентов, перенесших это заболевание, выделяют несколько направлений реабилитации: респираторной функции, мышечной дисфункции, неврологических, психологических и когнитивных функций и так далее. Тем не менее, существуют и направления, которые можно реализовать пациенту дома.

Российским Красным Крестом на территории Татарстана с этого года проводится бесплатная программа «Школа восстановления пациентов после перенесенного COVID-19». В школе восстановления еженедельно проводятся групповые занятия – как теоретические, так и практические. Каждому пациенту выдается чек-лист с трекером восстановления в домашних условиях.

Сегодня, несмотря на снижение заболеваемости, школы восстановления продолжают свою работу в Апастовском районе, в Казани и Набережных Челнах.

Чтобы записаться на бесплатную программу, нужно позвонить по номеру +79920720205 или написать сообщение в соцсети https://vk.com/redcrossrt.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане коронавирусом за прошедшие сутки заразились 97 человек, из них 30 человек госпитализировали. За те же сутки в России выявлено 5 977 случаев заражения COVID-19, 1 640 человек госпитализировали.

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В Татарстане можно бесплатно пройти школу восстановления после COVID-19
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