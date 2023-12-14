В Татарстане можно взять в льготную аренду помещение для предпринимательских нужд

Министерство земельных и имущественных отношений РТ сообщает, что стартовали аукционные торги на право заключения договоров аренды имущества, которое находится в собственности РТ, свободное от прав третьих лиц.

Разыгрываемые помещения расположены в городах Казань, Чистополь и Бугульма. Аренда предназначена на праве владения и (или) пользования на долгосрочной основе и льготных условиях для малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан.

Срок действия договора аренды – 6 лет

Арендная плата составляет:

– в первый год аренды – 0%;

– во второй год аренды – 0%;

– в третий год аренды – 25%;

– в четвертый год аренды – 50%;

– в пятый год аренды – 75%;

– в шестой и последующие годы аренды – 100% от размера арендной платы, установленного по результатам оценки рыночной стоимости аренды имущества.

Целевое назначение:

– для производства, переработки или сбыта сельскохозяйственной продукции;

– для производства продовольственных и промышленных товаров, товаров народного потребления, лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

– для оказания коммунальных и бытовых услуг населению;

– для развития культуры;

– для развития народных художественных промыслов;

– для строительства и реконструкции объектов социального назначения;

– для осуществления деятельности в области здравоохранения;

– для развития физкультуры и спорта;

– для осуществления деятельности в области образования;

– для развития внутреннего туризма;

– для занятия социально значимыми видами деятельности, иными установленными государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской Федерации, муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности.

Информация о проведении аукционов размещена на сайте https://torgi.gov.ru/:

Место проведения аукциона: Электронная площадка АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» - sale.zakazrf.ru.

Дата и время проведения аукциона 18.01.2024. Начало в 9:00 мин. (время проведения процедуры аукциона соответствует местному времени, в котором функционирует электронная площадка).

Дата окончания приема заявок на участие в аукционных торгах: 15.01.2024 в 17:00.

По вопросам организации осмотра, оформления заявки для участия в аукционных торгах, получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 9:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по адресу: г. Казань, ул. Вишневского, д.2 6, тел. 264-30-81 (внутр. тел 2-39), по электронной почте: imkazna@mail.ru. Ответственное лицо – Прокофьева Елена Александровна.

По вопросам получения дополнительной информации о возможности участия в торгах на электронной площадке обращаться с понедельника по пятницу, с 8:30 до 16:00 по московскому времени в Службу техподдержки – 212-24-25, sale@mail.zakazrf.ru.

К участию в аукционных торгах допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства, внесенные в Единый реестр субъектов МСП, размещенном на официальном сайте Федеральной налоговой службы России, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Место расположения, наименование, площадь государственного имущества, права на которое передаются по договору аренды, начальная (минимальная) стоимость ежемесячной арендной платы (цена лота), срок действия договора, фотографические материалы в подразделе «Аукционы и конкурсы для субъектов МСП»/ «Поддержка малого и среднего предпринимательства»/ «Недвижимость»/ «Деятельность» официального сайта Минземимущества Республика Татарстан mzio.tatarstan.ru