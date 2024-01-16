В Татарстане муж с женой после застолья не услышали звук пожарного извещателя

Вечером 15 января пожар произошел в частном доме в деревне Старые Енали Апастовского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Загорелся двухэтажный кирпичный частный дом и надворные постройки. В результате сработки автономных пожарных извещателей, установленных за счет средств исполкома Апастовского МР, самостоятельно из горящего дома эвакуировался внук хозяев, инвалид II группы 2008 года рождени. Он не пострадал.

Во время разбора сгоревших конструкций были обнаружены тела 64-летней женщины и 67 –летнего мужчины. Причина пожара устанавливается. Рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем и нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

По предварительной информации, погибшие в течение недели употребляли спиртные напитки, во время пожара спали после очередного пьяного застолья.