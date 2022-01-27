 В Татарстане мужчина заколол бывшего мужа сожительницы
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В Татарстане мужчина заколол бывшего мужа сожительницы

Подозреваемый житель Мензелинска задержан и признал свою полностью.

Республика
27 января 2022  12:52
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане мужчина заколол ножом бывшего мужа сожительницы, который приехал к ним погостить. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, к мужчине и женщине приехал в гости бывший муж последней. Недовольный приездом экс-супруга мужчина ушел ночевать к другу. Вернувшись утром домой, он обнаружил вдвоем подругу и гостя и позвал гостя в другую команту для выяснения отношений. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого хозяин квартиры много раз ранил приезжего ножом, после чего тот умер от полученных травм.

Подозреваемый житель Мензелинска задержан и признал свою полностью. Устанавливаются детали преступления. Расследование продолжается.

 

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