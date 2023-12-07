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В Татарстане мужчина ответит за преступления прошлых лет

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Республика
7 декабря 2023  19:13
Автор:
Виктория Осинина

Следствием и судом установлено, что 57-летний подсудимый являлся членом банды «Калуга», участники которой в 1999-2004 годы совершили серию тяжких и особо тяжких преступлений. В апреле 1999 года они убили одного из лидеров группировки, а затем направили следствие по ложному пути. Для этого злоумышленники, в том числе подсудимый, обманом вывезли 40-летнего участника группировки на дачный участок, где предложили употребить наркотик, доза которого должна была быть смертельной. Однако готовивший инъекцию «калужский», сделал дозу не опасной для жизни. Обнаружив, что мужчина жив его задушили, а тело закопали на даче. В дальнейшем «калужские» стали распространять слухи о его причастности к убийству, подбросив в квартиру мужчины часы ранее убитого лидера группировки. В результате тот был объявлен в федеральный розыск по обвинению в убийстве.

В 2014 году участники банды «Калуга» были приговорены судом к различным срокам лишения свободы. Подсудимому удалось скрыться от следствия, и он был задержан в 2022 году.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, сообщает СУ СКР по РТ.

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