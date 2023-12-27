В Татарстане мужчина предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности

По версии следствия, летом 2023 года 52-летний индивидуальный предприниматель заключил договор подряда на монтаж каркасно-тентового ангара по ул. Тазетдинова в Казани. К работам он привлек 40-летнего мужчину, который не прошел соответствующего обучения.

24 сентября обвиняемый с работником установили строительные леса, не обеспечив их устойчивость, а также, не обеспечив их нижним защитным настилом. В результате не имевший страховочной системы работник залез на леса, которые зашатались, и мужчина упал с 8-метровой высоты. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СКР по РТ.