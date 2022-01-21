 В Татарстане мужчина в пьяной ссоре забил своего знакомого до смерти
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В Татарстане мужчина в пьяной ссоре забил своего знакомого до смерти

Обвиняемый свою вину не признал.

Республика
21 января 2022  15:11
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане 26-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть потерпевшего. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Следствие считает, что в ноябре прошлого года обвиняемый и 36-летний потерпевший распивали алкоголь у общей знакомой в Елабуге. Из-за внезапного конфликта обвиняемый с потерпевшим подрались, из-за чего последний скончался.

Свою вину мужчина не признал, а от дачи показаний отказался. На данный момент обвиняемый заключен под стражу, а уголовное дело в отношении него передано в суд.

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