В Татарстане мужчина, не желавший съезжать со съемной квартиры, зарубил топором арендодателя

В Татарстане по подозрению в убийстве задержан 34-летний житель Пестречинского района. По версии следствия, подозреваемый топором нанес множественные удары потерпевшему. Об этом сообщают в пресс-службе МВД РТ и СУ СК России по Татарстану.

В Казани вчера, 25 января, вечером в одной из квартир дома по улице Ахметзянова обнаружили тело 24-летнего молодого человека с колото-резанными ранами грудной клетки и рубленными ранами лица и шеи. По этому факту сотрудники СК России по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «убийство».

На следующий день задержали подозреваемого. Следствие установило, что мужчина снимал у потерпевшего квартиру. Погибший был риэлтором и собирался продавать квартиру, однако подозреваемый отказался съезжать. На этой почве в день убийства произошел конфликта, переросший в драку, в которой подозреваемый зарубил парня топором.

Расследование уголовного дела продолжается.