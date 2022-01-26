 В Татарстане мужчина, не желавший съезжать со съемной квартиры, зарубил топором арендодателя
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В Татарстане мужчина, не желавший съезжать со съемной квартиры, зарубил топором арендодателя

Мужчина, сдававший квартиру, требовал, чтобы съемщик съехал.

Город
26 января 2022  11:23
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане по подозрению в убийстве задержан 34-летний житель Пестречинского района. По версии следствия, подозреваемый топором нанес множественные удары потерпевшему. Об этом сообщают в пресс-службе МВД РТ и СУ СК России по Татарстану.

В Казани вчера, 25 января, вечером в одной из квартир дома по улице Ахметзянова обнаружили тело 24-летнего молодого человека с колото-резанными ранами грудной клетки и рубленными ранами лица и шеи. По этому факту сотрудники СК России по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «убийство».

На следующий день задержали подозреваемого. Следствие установило, что мужчина снимал у потерпевшего квартиру. Погибший был риэлтором и собирался продавать квартиру, однако подозреваемый отказался съезжать. На этой почве в день убийства произошел конфликта, переросший в драку, в которой подозреваемый зарубил парня топором.

Расследование уголовного дела продолжается.

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