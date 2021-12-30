 В Татарстане в суд направили дело об убийстве посетителя бара из самодельного пистолета
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В Татарстане в суд направили дело об убийстве посетителя бара из самодельного пистолета

Погибший зашел в бар, где сидел злоумышленник, и начал скандалить с работницей заведения.

Республика
30 декабря 2021  15:01
Автор:
Николай Лукоянов

Следственные органы СК РФ по РТ завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, который ночью в баре застрелил посетителя из самодельного пистолета, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, обвиняемый пришел ночью в бар на улице Набережной поселка Октябрьский Зеленодольского района и начал общаться с одной из сотрудниц и ее знакомой. В один момент другой посетитель бара стал громко скандалить с работницей заведения и тогда внимание злоумышленника переключилось на него.

Между двумя мужчинами завязался конфликт и обвиняемый в порыве ярости вытащил самодельный питолет и несколько раз выстрелил в оппонента. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Сейчас дело с обвинительным заключением направлено в суд.

 

 

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