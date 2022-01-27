 В Татарстане мужчине, продавшему «шпионские» видеокамеры, назначили штраф в 40 тыс. рублей
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В Татарстане мужчине, продавшему «шпионские» видеокамеры, назначили штраф в 40 тыс. рублей

Мужчина выставил на продажу 5 специальных технических средств для тайной аудио- и видеозаписи.

Республика
27 января 2022  13:04
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане мужчине назначили штраф в размере 40 тыс. рублей за незаконную продажу технических средств для тайной аудио- и видеозаписи. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, подсудимый из Набережных Челнов, который занимался продажами средств безопасности через интернет-магазин, купил 5 специальных технических средств за 10 тысяч рублей, закамуфлированных под видеокамеру. Сделал от это для того, чтобы в будущем незаконно продать их.

Запланированная сделка прошла успешно, и подсудимый продал средства за 5 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине за незаконную продажу товара штраф в размере 40 тыс. рублей.

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