В Татарстане мужчину осудят за осквернение символов воинской славы России

Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, обвиняемого в осквернении символов воинской славы России, сообщает СУ СКР по РТ.

По версии следствия, 30 июля этого года нетрезвый мужчина пришел в Парк Победы в городе Зеленодольске и стал жечь на мемориальном комплексе с Вечным огнем металлические провода, чтобы сдать их в пункт приема металла. Охранник парка сделал замечание, и мужчина ушел. Но вскоре вернулся и продолжил обжигать провода. Пришлось вмешаться сотрудниками правоохранительных органов.

Мужчина полностью признал вину. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.