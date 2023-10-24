В Татарстане мужчины ответят за кражу духов и толстовки из супермаркетов

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двоих граждан, подозреваемых в кражах товарно-материальных ценностей из торговых центров, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Наряд казанского управления вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в гипермаркете по ул. Павлюхина сработала кнопка экстренного вызова стражей правопорядка. Работники заведения рассказали, что посетитель спрятал в кармане куртки флакон духов и, не оплатив товар в кассе, попытался выйти, но был замечен охранником. Правоохранители задержали мужчину, им оказался уроженец Челябинской области, ранее объявленный в розыск за кражу. 32-летнего мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники ОВО по г. Набережные Челны задержали в магазине неоднократно судимого гражданина, 1976 года рождения. Работник супермаркета увидел по видеомонитору, что один из покупателей надел на себя толстовку с витрины и похитил алкоголь с соседнего стеллажа. Спрятав похищенный товар в рукавах одежды, правонарушитель покинул зал. В настоящее время в отношении задержанных лиц решается вопрос о возбуждении уголовных дел.