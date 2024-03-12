В Татарстане на 12 минут увеличился рабочий день

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Республика
12 марта 2024  11:03
Автор:
Эндже Гарафиева

Издание РБК приводит данные Росстата, который подсчитал продолжительность рабочего дня в Татарстане. 

Так, это среднее значение на территории Татарстана увличилось за шесть лет на 12 минут – теперь рабочий день, согласно результатам, длится 7,4 часов.

Меньше всего он у страховщиков и финансистов, а больше – у административного персонала, таким остался неизменным с 2019 года. 

В прошлом году продолжительность снизилась у работников сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и у лиц, занятых ликвидацией загрязнений.

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В Татарстане на 12 минут увеличился рабочий день
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