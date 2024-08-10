В Татарстане на 23% увеличилась выручка от продажи молока

В республике за первое полугодие 2024 года на 23% увеличилась выручка от реализации молока, составив 27,6 млрд рублей. Такую статистику дал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в ходе совещания в Доме правительства РТ.

Он также отметил, что за указанный период в Татарстане увеличился надой молока до 883 тыс. тонн, что показывает 7% прирост в сравнении с тем же периодом годом ранее. Положительную динамику продемонстрировала также продуктивность дойного стада, прирост составил 8%.

Сайт Раиса РТ приводит статистику, согласно которой экономика сельского хозяйства республики на 75% состоит из животноводства. Это 59,6 млдр рублей или +19% в сравнении с прошлым годом.