В Татарстане на 46 млн рублей закупят беспилотники для школьников

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Республика
16 апреля 2024  10:12
Автор:
Эндже Гарафиева

Министерство образования РТ планирует направить 46 млн рублей на оснащение некоторых образовательных учреждений конструкторами по сборке, производству и пользованию БПЛА.

Работа организована в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», который входит в национальный проект «Беспилотные авиационные системы». 

Спецклассы по обучению технологии производства дронов откроются в 18 школах республики.

Тендер на покупку необходимого оборудования опубликован на сайте госзакупок. Так, в татарстанские школы отправятся 14 конструкторов БПЛА, 4 видеокоптера для мониторинга и тепловизионной съемки, 12 ресурсных наборов «Аэро» и один беспилотник самолетного типа. Все они сначала поступят в Лаишевский технико-экономический техникум.

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