В Татарстане на 8 участках трасс введены временные ограничения из-за погоды

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Республика
19 января 2024  11:00
Автор:
Виктория Осинина

Распоряжением ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств и автобусов на 8 участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения: 

- М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа с 735 по 1166 км (протяженность 426 км);

- М-7 «Волга», подъезд к г. Ижевск и Пермь с 0 по 28+916 км (протяженностью 28,9 км);

- М-7 «Волга», подъезд к г. Киров с 15+760 по 127,19 км (протяженностью 111,4 км);

- Р-239, подъезд к аэропорту Казань с 0 по км 6,4 км (протяженностью 6,4 км);

- Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан с 10 по 399 км (протяженность 389 км); 

- Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск с 0 по 136 км (протяженность 136 км);

- А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск с 95 по 126 км (протяженность 31 км); 

- А-151 Цивильск - Ульяновск с 122 – по 136 км (протяженность 14 км).

 Также поступила информация о введении ограничения движения для всех видов транспорта на трассе М-12 в Татарстане.

Для мониторинга дорожной обстановки в Татарстане работают 24 оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов. В готовности к развёртыванию находятся мобильные пункты обогрева. Информации о пострадавших не поступало.

К снегоуборочным работам на дорогах федерального, регионального и муниципального значения привлечены 1380 единиц дорожной и специальной техники, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

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