В Татарстане на автозаправке рабочего придавило кабиной самосвала

Прокуратура Сабинского района провела проверку после несчастного случая со смертельным исходом на территории автозаправки около села Евлаштау.

Трагедия произошла 20 июня 2024 года. Во время ремонта самосвала кабиной транспортного средства придавило водителя, сотрудника организации «Саба». От полученных травм мужчина скончался на месте.

В ходе проверки прокуратура выявила нарушения требований законодательства об охране труда со стороны руководства предприятия. В отношении управляющего отделением возбуждено дело об административном правонарушении.

Кроме того, надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу родственников погибшего.

Расследование обстоятельств несчастного случая находится на контроле прокуратуры.