В Татарстане на девушку опрокинулся квадроцикл, предприниматель пойдет под суд

В Татарстане 33-летний индивидуальный предприниматель обвиняется по статье об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, в июне этого года обвиняемый запустил прокат мототранспорта в Верхнеуслонском районе, для чего купил несколько квадроциклов, мотоциклов и пит-байков. При этом он не имел на технику документов и не не поставил транспорт на учет. Более того, бизнесмен опубликовал в сети объявление о прокате, указав, что желающим прокатиться не нужно иметь навыки вождения и водительские права.

В итоге 10 июля не имевшая навыков вождения 21-летняя девушка села за руль квадроцикла. При подъеме в гору она не справилась с управлением, и квадроцикл опрокинулся на нее. В результате девушка сломала ключицу.

Обвиняемый причастность к совершению преступления признал полностью.

Ранее «КВ» сообщали, что в Высокогорском районе Татарстана водитель и 17-летний пассажир погибли, врезавшись в дерево. По предварительной версии, мужчина за рулем квадроцикла превысил скорость, из-за чего не справился с управлением. Более того, у водителя не было прав управления квадроциклом.