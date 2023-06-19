В Татарстане на этой неделе ночные температуры опустятся до +2 градусов

Сегодня, 19 июня, Татарстан находится на периферии антициклона, который сместился со Скандинавии на северо-запад Европейской территории России. Температура воздуха днем составит не более +13-18 градусов. Вероятность осадков остается небольшой, а порывистый северный ветер сохраняется.

Завтра, 20 июня, через республику пройдет атмосферный фронт, который принесет облачную погоду с небольшим и умеренным дождем в южных районах. Температурный фон не изменится и в ночные часы составит плюс 5-10 градусов, а днем не выше +14 градусов

В среду, 21 июня, из-за северных воздушных потоков сохранится холодная погода. Ночью ожидается +3-8 градусов, а днем до 19 градусов со знаком плюс. В отдельных районах пройдет небольшой дождь из-за близости атмосферного фронта.

В четверг, 22 июня, с ростом атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Ночные температуры составят плюс 3-8 градусов, днем ожидается до 20 градусов тепла.