В Татарстане на этой неделе ожидается до 24 градусов мороза. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Завтра, 20 декабря возможны осадки в виде снега, в ночные и утренние часы опустится туман. Температура воздуха днем составит 4-9 градусов со знаком минус, а ночью около −18 градусов, при прояснения — до −22.

В среду, 21 декабря, прогнозируют снег. Температурный фон днем опустится до −14 градусов, а ночью до — 20 градусов.

В четверг, 22 декабря, ожидается мокрый снег, метель и сильный ветер. Ночью температура опустится до 24 градусов при прояснениях. Днем ожидается 1-6 градусов со знаком минус.

Ближе к выходным в Татарстане начнется потепление. Местами будет идти снег с дождем. Температура воздуха днем составит +3 градуса.