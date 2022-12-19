 В Татарстане на этой неделе ожидается до 24 градусов мороза
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В Татарстане на этой неделе ожидается до 24 градусов мороза

Ближе к выходным температура воздуха поднимется до 0 градусов.

Республика
19 декабря 2022  16:54
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане на этой неделе ожидается до 24 градусов мороза. Об этом сообщает Гидрометцентр республики. 

Завтра, 20 декабря возможны осадки в виде снега, в ночные и утренние часы опустится туман. Температура воздуха днем составит 4-9 градусов со знаком минус, а ночью около −18 градусов, при прояснения — до −22.

В среду, 21 декабря, прогнозируют снег. Температурный фон днем опустится до −14 градусов, а ночью до — 20 градусов.

В четверг, 22 декабря, ожидается мокрый снег, метель и сильный ветер. Ночью температура опустится до 24 градусов при прояснениях. Днем ожидается 1-6 градусов со знаком минус.

Ближе к выходным в Татарстане начнется потепление. Местами будет идти снег с дождем. Температура воздуха днем составит +3 градуса.

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