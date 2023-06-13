В Татарстане на этой неделе похолодает до −3 градусов

На этой неделе в Татарстане и других регионах Поволжья ожидаются сильные заморозки. Об этом сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

По его словам, температура понизится до −3 градусов во вторник и среду, 13 и 14 июня. Аномальное похолодание также затронет Южную Сибирь, Иркутскую область и Урал, где жара 35-40 градусов сменится на похолодание до −2 градусов.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков. Так, ночью 12 и 13 июня на территории республики ожидаются заморозки до нуля — минус одного градуса.