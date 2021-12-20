 В Татарстане на этой неделе температура может опуститься до - 27 градусов
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В Татарстане на этой неделе температура может опуститься до - 27 градусов

Температурный рекорд ожидается ночью и утром в четверг.

Республика
20 декабря 2021  18:44
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане на этой неделе температура воздуха может опуститься до 27 градусов ниже нуля, сообщает Гидрометцентр РТ.

Во вторник, 21 декабря, будет облачно, с небольшими прояснениями. Также выпадет снег. В республику придет юго-западный умереннный ветер, а ночная температура может дойти до -7 градусов. В западных районах республики температура отпустится до -12 градусов ниже нуля.

В среду, 22 декабря, будет продолжать идти снег. В ночь на 22 декабря температура воздуха может опуститься до -17 градусов, а уже в ночь на 23 декабря (в среду) температура дойдет до своего рекордного значения: -27 градусов. Днем столбик термометра будет держаться -22 градусов.

В пятницу сохрраниться морозная погода, но будет потеплее, чем в четверг. Днем теипература воздуха дойдет до -25 градусов.

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