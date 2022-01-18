 На гендиректора ПСО «Казань» Зиганшина, подозреваемого в неуплате налогов, завели уголовное дело
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На гендиректора ПСО «Казань» Зиганшина, подозреваемого в неуплате налогов, завели уголовное дело

Ранее руководитель компании уже привлекался к ответственности за невыплату налогов, но был отпущен судом под залог в 100 млн рублей.

Республика
18 января 2022  14:24
Автор:
Николай Лукоянов

На гендиректора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, подозреваемого в неуплате налогов на сумму более 2,66 млрд рублей, завели уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере»,  сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в период 2013-2016 года Зиганшин подавал в налоговую декларации и документы, в которых указывал фиктивные сделки с семью контрагентами. 

Примечательно, что ранее руководитель ПСО «Казань» уже привлекался к ответственности за уклонение от налогов на сумму более 1,3 млрд рублей, но был отпущен судом под залог в размере 100 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

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