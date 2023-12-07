В Татарстане на Каме со дна подняли тело утонувшего рыбака

Около восьми часов утра 6 декабря поступило сообщение о том, что на реке Кама в Чистопольском районе возле села Галактионово слышен мужской голос, зовущий о помощи, возможно кто-то провалился под лед. К месту происшествия выезжала дежурная смена Чистопольского временного спасательного поста на судне на воздушной подушке.

В 12:40 водолазная группа спасателей ЗПСО №3 в 700 метрах от берега с глубины 12 метров извлекла тело мужчины, который провалился под лед во время рыбалки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Лед в этом месте еще не сформирован, наблюдаются многочисленные трещины и полыньи. Толщина льда на месте провала составляла всего 5 сантиметров и просто не выдержала веса человека.