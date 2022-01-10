В Татарстане на Каме спасли заблудившегося рыбака. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

«Поисково-спасательной службы РТ в течение пяти часов проводили поиски мужчины 70 лет в природной среде» – говорится в сообщении.

Так, родственник заблудившегося рыбака сообщил, что мужчина ушел на рыбалку на реку Каму, у поселка Красный Ключ Нижнекамского района. Далее он заблудился и не смог сориентироваться.

«Спасатели задействовали судно на воздушной подушке и снегоход. Пожилого мужчину доставили на берег и передали родственникам», – сообщили в пресс-службе.