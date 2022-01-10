 В Татарстане на Каме спасли заблудившегося рыбака
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В Татарстане на Каме спасли заблудившегося рыбака

Пожилого мужчину доставили на берег и передали родственникам. 

Истории
10 января 2022  08:59
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане на Каме спасли заблудившегося рыбака. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

«Поисково-спасательной службы РТ в течение пяти часов проводили поиски мужчины 70 лет в природной среде» – говорится в сообщении.

Так, родственник заблудившегося рыбака сообщил, что мужчина ушел на рыбалку на реку Каму, у поселка Красный Ключ Нижнекамского района. Далее он заблудился и не смог сориентироваться. 

«Спасатели задействовали судно на воздушной подушке и снегоход. Пожилого мужчину доставили на берег и передали родственникам», – сообщили в пресс-службе. 

 

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