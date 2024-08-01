В Татарстане на М5 произошло смертельное ДТП

Как сообщает Госавтоинспекция РТ, на дороге М5 «Урал» В Татарстане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Nissan» и грузовиком Камаз, три человека погибли.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Nissan» 1960 года рождения, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с Камазом. В результате погибли два пассажира легковушки и сам водитель. Авария произошла на 1268 км дороги М5.

В текущий момент движение на участке 1267+700 км автодороги М5 перекрыто. Обстоятельств аварии выясняются.