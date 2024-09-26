В Татарстане на местах добычи полезных ископаемых провели рейд

Росприроднадзор провел масштабный рейд по выявлению нарушений законодательства о недрах на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах. В ходе проверки инспекторы обследовали 47 лицензионных участков, на которых ведется добыча полезных ископаемых.

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На восьми участках были выявлены нарушения, связанные с отсутствием подключения к системе ГЛОНАСС, что является обязательным условием для контроля за деятельностью недропользователей. В отношении нарушителей будут приняты меры административного воздействия.

Еще одно серьезное нарушение выявлено на участке, где велась добыча за пределами разрешенной зоны. Материалы проверки по данному факту направлены в Камскую транспортную прокуратуру для привлечения виновных к ответственности. Сумма ущерба, нанесенного недрам, оценивается в 125 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе рейда инспекторы проверили 21 участок, где проводятся дноуглубительные работы. И здесь не обошлось без нарушений – их зафиксировано пять. По каждому факту будут приняты соответствующие меры.