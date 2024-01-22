В Татарстане на нескольких участках трасс снято временное ограничение

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, на основании Распоряжения ФКУ «Федеральное управление автомобильных

дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства» с 8 часов утра 22 января снято временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового

транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального

значения М-5 «Урал», Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, с км

1194+500 (н.п. Северное) по км 1456+0 (транспортная развязка в г. Уфа).

1. в Бугульминском районе на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км (общей протяженностью 7,5 км).

2. в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км (протяженностью 22,5 км).