В Татарстане на нескольких участках трасс снято временное ограничение

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Республика
22 января 2024  09:14
Автор:
Виктория Осинина

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, на основании Распоряжения ФКУ «Федеральное управление автомобильных 
дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства» с 8 часов утра  22 января снято временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового
транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального 
значения М-5 «Урал», Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, с км 
1194+500 (н.п. Северное) по км 1456+0 (транспортная развязка в г. Уфа).
1. в Бугульминском районе на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км (общей протяженностью 7,5 км).
2. в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км (протяженностью 22,5 км).

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