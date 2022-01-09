 В Татарстане на обновление изношенные участков М-7 выделят 243 млн рублей
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В Татарстане на обновление изношенные участков М-7 выделят 243 млн рублей

Деньги на ремонт дороги предоставят из федерального бюджета.

Республика
9 января 2022  11:31
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане на обновление изношенных участков трассы М-7 выделят 243 млн рублей. Такая информация появилась на портале госзакупок.

Подрядчика на ремонт дороги подбирает компания «Волго-Вятскуправтодор». Средства на работы предоставят из федерального бюджета. 

Обновление трассы должны начать с 11 мая этого года и завершить к 5 октября 2023 года. Бюджета распределят следующим образом: в 2021 направят 132 млн, а в 2023 — 111 млн рублей. 

Обновить изношенные участки М-7 необходимо с 11 мая 2022-го по 5 октября 2023-го. В этом году на ремонт направят почти 132 миллиона рублей, в 2023-м — оставшиеся 111 миллионов.

Подрядчик обязан заполнить и уплотнить колеи асфальтом и досыпать обочины.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане на ремонт трассы М7 потратят почти 1,5 млрд рублей.

 

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