В Татарстане на пожаре погиб человек

В поселке Васильево на улице Волостнова, 5 произошёл пожар в двухэтажном доме, в результате которого погиб 45-летний мужчина, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Пожарные ликвидировали огонь на площади 200 кв. метров, спасая трёх человек, ещё четыре жильца эвакуировались самостоятельно. Всего в доме проживали восемь человек. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём.

ГУ МЧС РФ по РТ напоминает о мерах безопасности при курении: не следует курить в состоянии опьянения лежа в кровати, сигарету нужно тушить строго в пепельнице. Не стоит также курить на балконе и бросать вниз окурки. Для обеспечения пожарной безопасности в доме рекомендуется установить пожарный извещатель.