В Татарстане на пять суток арестовали любителя тонировки

В Нижнекамске инспекторы остановили тонированный автомобиль под управлением 30-летнего водителя.

«Светопропускание передних стекол не соответствовало требованиям и в отношении нарушителя был составлен административный материал», – обяснили в Госавтоинспекции РТ.

При проверке выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался за аналогичное нарушение и ему было выдано требование о недопустимости дальнейшей эксплуатации автомобиля с затемненными стеклами.

Водитель был предупреждён, что в случае повторного правонарушения он будет привлечен по ст. 19.3 КоАП РФ – за неповиновение законного требования сотрудника полиции. Однако данное требование проигнорировал, поэтому суд решил, что владелец авто проведет 5 суток под арестом.