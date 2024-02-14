В Татарстане на пять суток арестовали любителя тонировки

news_top_970_100
Республика
14 февраля 2024  16:32
Автор:
Эндже Гарафиева

В Нижнекамске инспекторы остановили тонированный автомобиль под управлением 30-летнего водителя.

«Светопропускание передних стекол не соответствовало требованиям и в отношении нарушителя был составлен административный материал», – обяснили в Госавтоинспекции РТ.

При проверке выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался за аналогичное нарушение и ему было выдано требование о недопустимости дальнейшей эксплуатации автомобиля с затемненными стеклами.

Водитель был предупреждён, что в случае повторного правонарушения он будет привлечен по ст. 19.3 КоАП РФ – за неповиновение законного требования сотрудника полиции. Однако данное требование проигнорировал, поэтому суд решил, что владелец авто проведет 5 суток под арестом.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Китай увеличил долю в сегменте седанов за год в 17 раз
В Юдино заметили 16-летнего подростка, который прогуливался с оружием
В Татарстане на пять суток арестовали любителя тонировки
Профессор Переведенцев рассказал, когда ждать весны в Казани
В Казани открылась выставка «Шаляпин – глава большого семейства»
Суд вынес приговор татарстанцу, изнасиловавшему 6-летнюю внучку в бане
В Казани из-за январских снегопадов уволились дворники и водители спецтехники
В Казани проезд до «Игр будущего» будет бесплатным