В Татарстане на реке Ик продолжаются поиски пропавших рыбаков

Республика
8 ноября 2023  21:06
Автор:
Виктория Осинина

Напомним, 5 ноября поступило сообщение, что двое жителей Башкортостана накануне отправились на моторной лодке на рыбалку на реку Ик у села Новый Мелькень Мензелинского района. Мужчины перестали выходить на связь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Позже очевидцы нашли вмерзшую в лед лодку и резиновый сапог. 5 ноября водолазная группа спасателей обследовала 10 кв.км дна и визуальным способом 10 кв.км акватории.

6 и 7 ноября поиски продолжились, спасатели на мотолодке провели визуальный осмотр акватории общей площадью 17 кв.км. К поискам привлечены спасатели, оперативная группа, сотрудники МВД, общественники и волонтёры, родственники и местные жители. Всего 17 человек и 8 единиц техники, в том числе плавсредства.

Всего с начала поисков обследованы 30 кв.км акватории, в том числе 3 кв.км камышовых участков, 9 км береговой линии с воды и 15 км береговой линии с берега. Сил и средств достаточно, уточнили в пресс-службе, поиски продолжаются.

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