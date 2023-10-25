В Татарстане на реке Волга сняли с мели толкач «Яркий»

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, 24 октября на 1316 км судового хода реки Волга в Верхнеуслонском районе сняли с мели толкач «Яркий». На мели остаются порожняя баржа БН-1 и плавкран «ПК-70». Работы по снятию с мели в ночное время приостанавливаться не будут.

Напомним, 21 октября в 16:25 21 октября поступило сообщение о том, что в Верхнеуслонском районе на Волге сели на мель плавучий кран «ПК-70» и толкач «Яркий» с порожней баржей БН-1, на борту которых находилось восемь человек – членов экипажей. Погибших и пострадавших не было.